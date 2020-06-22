شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: لم أرفض تولي قطاع الناشئين بالأهلي .. ولا يصح فتح ملف نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي ، إن مسئولى النادى الأحمر لم يدخلوا في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك.

وأكد يوسف في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب" مؤكدا : "لو عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

وعن أزمة نادى القرن المتواجدة بين الأهلى والزمالك فى الوقت الحالى، شدد محمد يوسف إن المارد الاحمر هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى مشيرا إلى أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي نادي المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

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وعن عودة الدورى أشار مدرب الاهلى الأسبق إلى ضرورة عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".

من ناحية اخرى أشاد محمد يوسف، بتعامل الدولة المصرية مع أزمة وباء كورونا المستجد، رغم تزايد أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، وقال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج "الفيلسوف" الذي يقدمه أيمن يونس على إذاعة أون سبورت: رغم الإصابات التي بدأت تتزايد فالحياة مازالت مستمرة، فقط إذا ألقينا نظرة على ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية سندرك الفارق فوضعنا أفضل بكثير، وستعود الحياة إلى طبيعتها في وقت قريب ولكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية ورفع درجة الوعي.

أضاف يوسف: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى الرياضة الأفريقية من جديد، بفضل أعمال التطوير التي شهدتها الفترة الماضية، والتي وضعت مصر في مكانها الطبيعي على الخريطة الأفريقية.