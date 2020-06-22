شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز ملف طبي شامل لكل لاعب قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من الجهاز الطبي تحضير ملف طبي كامل لكل لاعب من لاعبي الفريق لوضع برنامج طبي لحماية اللاعبين عقب العودة التدريبات الجماعية، وأشاد الفرنسي كارتيرون بالمجهود الذي يبذله الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة خلال الفترة الماضية وتعامل الجهاز الطبي مع ازمة كورونا الحالية بكفاءة عالية والحفاظ علي جميع اللاعبين ومتابعتهم 24 ساعة.

من ناحية اخري بدأت إدارة الكرة في نادي الزمالك بالتمهل في حسم الصفقات الصيفية المقبلة والتي تخص اللاعبين المصريين والمتواجدين بالدوري، وأكد مصدر داخل نادي الزمالك ان إدارة الكرة بدأت تتخذ طريق التمهل في المفاوضات مع اللاعبين المحليين بسبب عدم حسم مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستئناف او الإلغاء، خاصة انه في حالة الاستئناف فان الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات مثل إصابة لاعبين او هبو مستوي اخرين وارتفاع مستوي لاعبين لم يحالفهم التوفيق قبل التوقف.

في نفس السياق استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي عدم تحديد مصير أجانب الفريق الرباعي سواء بالبقاء او الرحيل في الموسم المقبل، لحين وصول عروضا رسمية لأي منهم ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالنادي ان الزمالك كان استقر علي بقاء الثلاثي اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم في الموسم المقبل، مع تسويق الكونغولي كاسونجو، الا انه عقب اقتراب التعاقد مع الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، فان إدارة الزمالك أصبحت مطالبة بالاستغناء عن لاعب اخر علي اقل تقدير مع كاسونجو، ولم تحدد إدارة النادي اللاعب الذي سيرحل مع كاسونجو وتم تأجيل الامر لحين وصول عروضا رسمية في ظل الانباء التي ترددت عن تلقي اشرف بن شرقي عرضا تركيا واخر فرنسيا فيما تلقي اوناجم عرضا من النصر السعودي.