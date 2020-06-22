شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن لاعبي الزمالك لن يخضعوا نهائيا الي اجراء المسحة الطبية التي تأتي ضمن إجراءات عودة الدوري.

وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، ووجه مرتضي منصور الشكر لاعضاء الجمعية العمومية في الزمالك علي حرصهم للالتزام بسداد اشتراكات العضوية في موعدها.

من ناحية اخري بدأت إدارة الكرة في نادي الزمالك بالتمهل في حسم الصفقات الصيفية المقبلة والتي تخص اللاعبين المصريين والمتواجدين بالدوري.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بدأت تتخذ طريق التمهل في المفاوضات مع اللاعبين المحليين بسبب عدم حسم مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستئناف او الإلغاء، خاصة انه في حالة الاستئناف فان الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات مثل إصابة لاعبين او هبو مستوي اخرين وارتفاع مستوي لاعبين لم يحالفهم التوفيق قبل التوقف.

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في نفس السياق استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي عدم تحديد مصير أجانب الفريق الرباعي سواء بالبقاء او الرحيل في الموسم المقبل، لحين وصول عروضا رسمية لأي منهم ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالنادي ان الزمالك كان استقر علي بقاء الثلاثي اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم في الموسم المقبل، مع تسويق الكونغولي كاسونجو، الا انه عقب اقتراب التعاقد مع الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، فان إدارة الزمالك أصبحت مطالبة بالاستغناء عن لاعب اخر علي اقل تقدير مع كاسونجو، ولم تحدد إدارة النادي اللاعب الذي سيرحل مع كاسونجو وتم تأجيل الامر لحين وصول عروضا رسمية في ظل الانباء التي ترددت عن تلقي اشرف بن شرقي عرضا تركيا واخر فرنسيا فيما تلقي اوناجم عرضا من النصر السعودي.

فيما كشف مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي والمرشح بقوة للانضمام الي الزمالك ، ان اللاعب تلقي مؤخرا عرضا شفويا من احد أندية الدوري التركي وهو السبب في تأخر توقيع عقود انضمامه للزمالك رغم اتفاق الطرفين علي كافة تفاصيل وبنود التعاقد المقرر ان يبدأ في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الحالي، وينتظر اللاعب وصول عرضا رسميا من الدوري التركي قبل التوقيع رسميا للزمالك للبت فيه حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة احتراف أوروبية في المقام الأول.