شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يبلغنا بموعد مسحات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية التي خضعت لفحوصات كورونا اليوم، مشيرًا إلى أن هناك أندية خضعوا لفحصوات.

وأكد سلطان في تصريحات في تصريحات تليفزيونية ": "نتائج الخمسة أندية غدًا، ومن المقرر أن يخضع 5 أندية أخرى غدًا" مضيفا "سنقوم بفحص أندية الدرجة الثانية بعدما ننهي فحص جميع فرق الدوري المصري الممتاز" ، مؤكدا : "كل نادي يبلغنا بجاهزيته للفحص نقوم بتحديد له يوم، وبالنسبة للزمالك لم يبلغنا حتى الآن".

Advertisements