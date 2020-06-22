شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يبلغنا بموعد مسحات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية التي خضعت لفحوصات كورونا اليوم، مشيرًا إلى أن هناك أندية خضعوا لفحصوات.
وأكد سلطان في تصريحات في تصريحات تليفزيونية ": "نتائج الخمسة أندية غدًا، ومن المقرر أن يخضع 5 أندية أخرى غدًا" مضيفا "سنقوم بفحص أندية الدرجة الثانية بعدما ننهي فحص جميع فرق الدوري المصري الممتاز" ، مؤكدا : "كل نادي يبلغنا بجاهزيته للفحص نقوم بتحديد له يوم، وبالنسبة للزمالك لم يبلغنا حتى الآن".
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن التكاليف المالية لمجموعة الاجراءات الوقائية للأندية التى ينص عليها البروتوكول المعد من اللجنة الطبية للاتحاد وكذلك المسحات التى يخضع لها جميع فرق الدورى الممتاز من لاعبين وأجهزة فنية وإدإرية، سيصرف جزء كبير عليها من قيمة المنحة التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" للاتحادات المختلفة فى كل دول العالم كمساهمة فى أزمة جائحة كورونا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن منذ فترة رصد 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة التأثير الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلن فيفا في بيان، أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة.
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