شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : الاستحمام ممنوع في الأهلي بعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن لاعبي الأهلي تلقوا قائمة ممنوعات من ادارة النادي قبل العودة للتدريبات يوم الأربعاء المقبل، بعد ظهور نتيجة المسحات التي اجروها اليوم للتأكد من عدم اصابة ايا منهم بفيروس كورونا.

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وأضاف شبانة في لايف الخليج 365 أنه لن يُسمح للاعبي الأهلي بالاستحمام في النادي حيث يتوجه اللاعبين لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام او خوض اي تدريبات استشفائية في الجاكوزي والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا ، ونفس الامر في باقي اندية الدوري الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز وخلافه ، حفاظا على عدم إصابة اي لاعب.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

تابع شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 أن هناك العديد من الاشتراطات الطبية التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتم ارسال هذه الشروط للاندية تمهيدا لتطبيقها الفترة المقبلة.