شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات نجوم الكرة برفض القطبين فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حظر كورونا فى ظل تعليق النشاط شهد اعترافات نجوم الكرة فى القطبين خلال الظهور التليفزيونى أو الإذاعى بشأن رفض اللعب للغريم على صعيد الأهلى و الزمالك من أجل الجماهير أو تقدير العقود، حيث يرصد الخليج 365 أبرز الاعترافات فى التقرير التالى :

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق انه حصل على لقب هداف الدوري العام 3 مواسم متتالية، وهو الأمر الذي لم يحققه اي لاعب أخر حتي هذه اللحظة، وقال أحمد الكاس في تصريحات لقناة اون تايم سبورت :"تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك اثناء لعبي في الأوليمبي ولكن والدي كان يرغب في بقائي بالنادي السكندري، ولكنه منح كلمه لإدارة الزمالك انه في حاله رحيله عن الاوليمبي سأنتقل للزمالك ولذلك نفذت كلام والدي".

وأضاف أحمد الكاس أن عرض الأهلي كان يفوق الزمالك من الناحية المادية، ولكني التزمت بكلمتي مع الزمالك وبالفعل ارتديت القميص الأبيض في النهاية، وتابع أحمد الكاس ان الجيل الذي شارك في كأس العالم 90 مظلوم بشكل كبير، مؤكدا ان معظم الجيل لم يحصل على التقدير المناسب لهم.

أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى الأسبق، أن الزمالك عرض عليه الانضمام إليه عقب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق الأبيض موسم 2010 وبعرض مادى يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه فى الموسم إلا انه رفض نظرا لأنه تربى داخل جدران النادى الأحمر ورفض اللعب فى النادى المنافس له .

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وأضاف بلال فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن تعاقد مع سموحه وقتها فى إطار رغبة الإدارة فى بناء جيل قوى لحصد البطولات إلا أن تدخل بعض الأشخاص وقتها حال دون استكمال المشروع بالشكل الذى يليق بإمكانيات النادى .

كما رفض أيضا مصطفى عفروتو لاعب الأهلى السابق الإنضمام إلى القلعة البيضاء مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية : "الزمالك تفاوض معي وقت تولي حسام حسن المهمة، ولكنني عندي مبدأ، أنا أهلاوي ومخلص للنادي الأهلي وأعتبر من أحد جماهيره"، مشيرا إلى أنه بالتأكيد شرف كبير لي أن أرتدي قميص الزمالك، ولكن لم يكن من المنطقي أن أنضم للقلعة البيضاء .

كما قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق فى تصريحات إذاعية مؤخرا : "تلقيت عرضًا للانتقال لصفوف الأهلى مقابل مليون و300 ألف جنيه، فى جلسة مع محمود الخطيب حينها، وعرض الزمالك كان مقابل 900 ألف جنيه فقط، ووقتها قال لى الخطيب: (أنت جاى النادى الأهلي) العبارة أغضبتنى خاصة إننى كنت قائد الزمالك".

تابع اللاعب الشهير بعصفورة: "مانويل جوزيه تحدث معى هاتفيًا وأكد لى مدى حاجته لخدماتى وشرح خطة اللعب وكيف سيعتمد على، ومينفعش الكابتن الخطيب يطلب يقعد معايا وأرفض، لكننى فضلت البقاء فى الزمالك، وفوجئت بالاستغناء عن خدماتى بعد ثلاثة أشهر".

أما علاء عبد الغنى نجم الزمالك السايق فقال ف تصريحات " تلقيت مفاوضات من الأهلى قبل اعتزالى بموسم واحد، عقب أحد مبارياتنا مع الفريق الأحمر، قدمت مباراة قوية وعقب اللقاء أشاد بى مانويل جوزيه وأرسل إلى سلامه مع أحد المعارف، بعد ذلك دخل النادى فى مفاوضات مباشرة معى، وبالنسبة لى لم أرفض، فكرة القدم هى مصدر رزقى وأبحث عن العقد الأفضل، ولكن بعد أن جلست مع مسئولى الأحمر، بدأوا يتحدثوا معى فى تقليل قيمة العقد ولذلك لم أشعر بالجدية فرفضت ووقعت للزمالك.