شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بضم مهاجم سوبر في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بالتعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد، حيث اكد مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك ان المدير الفني الفرنسي يرغب في تدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر مع كل من مصطفي محمد وعمر السعيد خاصة ان الفريق مقبل علي فترة من ضغط المباريات وتلاحم مواسم بسبب فترة التوقف الطويلة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين لتطبيقه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد كارتيرون للجهاز المعاون سعادته بالتزام لاعبي الزمالك بتنفيذ البرنامج كاملا وهو ما سيوفر وقتا طويلا في اعداد اللاعبين عقب عودة التدريبات وذلك استعدادا لمواجهتي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا واستئناف الموسم الحالي من الدوري، كما أجرى كارتيرون اتصالات هاتفية بالثلاثي الاجنبي المتواجد خارج مصر اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم ومتابعة البرنامج التدريبي المكلفين به مع زملائهم.

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فيما نفي نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية ليوسف أوباما مهاجم الفريق من اندية إماراتية او أي اندية أخرى، وقال طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان إدارة النادي نفت رسميا تلقيها أي عروض بشأن يوسف أوباما عقب تألقه مع الفريق الموسم الماضي، مشددا علي ان إدارة الزمالك تتعامل بشفافية مع العروض التي تصل بشأن اللاعبين .