شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج : يارتنى سمعت كلام جوزيه ..واللعب فى الإسماعيلى أصعب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلى الأسبق أن البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق للأهلى غير مركزه من رأس الحربة للعب فى مركز الظهير الأيسر وهو ما لم يتقبله الأمر الذى جعل جوزيه ينقلب عليه ولا يجدد إعارته من نادي سوشو الفرنسي وانتقل بعدها للاسماعيلي .

وقال سمير فرج انتقلت للإسماعيلي ولعبت فى مركز الظهير الأيسر بعد رحيل سيد معوض إلى النادي الأهلى وتألقت فى هذا المركز ومنه انضممت للمنتخب الوطني وكنت عنصر أساسي مما جعله يشعر بالندم لعدم موافقته على نفس المركز الذى وظفه فيه جوزيه ، متابعا :" لو نفذ رؤية جوزيه لكان الأمر تغير كثيرا فى مستقبلى مع الأهلى وبدلا من رحيلى لكان لى شأن كبير" ، ولكن وقتها عرفت أن جوزيه مدرب كبير ويعلم إمكانيات اللاعبين ولذا فكان لابد من تغيير المركز ، قائلا يارتني سمعت كلام جوزيه خاصة أنه ابلغنى فى إحدي المباريات وقال لي أنني سألعب فى مركز الظهير الأيسر وستألق من خلاله .

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وقال سمير فرج أن الإسماعيلي تعرض للظلم فى دوري 2009 بعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى كانت كفيلة بتتويج الدراويش بالدوري ولكن فاز الأهلى وكانت هناك مباراة فاصلة فاز بها الأهلى خاصة أن مباريات الفريقين كانت أقوي من مباراة الأهلى والزمالك .

وقال سمير فرج أن اللعب فى الإسماعيلي والمصري أصعب من اللعب للأهلى والزمالك بسبب الجمهور الحماسي وحبه لفريقه مؤكدا أنه ابن الأهلى ولكن أفضل سنوات حياته الكروية كانت فى الإسماعيلي .