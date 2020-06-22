شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : الخطيب أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذي تلقاه ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف النادي السكندري.
وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية : "الكابتن محمود الخطيب أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا ، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابني وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه في أكبر أندية أوروبا".
من ناحية أخرى كشف فرج عامر أنه مؤيد لقرار عودة مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم واستئناف التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو المقبل.
وتعجب فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية من اعتراض بعض الأندية على عودة مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب الأزمات المالية التى تعرض لها الاندية من توقف النشاط الرياضى وأن أجتماع الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الاندية لمناقشة إجراءات العودة وتطبيق الإجراءات الإحترازية .
وأشار فرج عامر أنه ليس لديه مانع في رحيل مهاجم الفريق حسام حسن للأهلي أو الزمالك إذا جاء عرض مالي كبير للتعاقد مع اللاعب ولا نحتاج التعاقد صالح جمعة لاعبى الاهلى بسبب تواجد ناصر ماهر في مركزه .
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