شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : الخطيب أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذي تلقاه ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف النادي السكندري.

وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية : "الكابتن محمود الخطيب أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا ، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابني وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه في أكبر أندية أوروبا".

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