شكرا لقرائتكم خبر عن إعتزال أسطورة المصارعة الأمريكى مارك ويليام "أندرتيكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أسطورة المصارعة الأمريكي مارك ويليام كالاوي، المعروف بـ The Undertaker، بعد قال في تصريحات له إ​أنه "لم يبق لديه شيء لإنجازه" في الحلبة، حسبما ذكرت صحيفة " Mirror" البريطانية.

ووفقا لما ذكرته "ميرور"، أعلن أسطورة المصارعة، الأمريكي مارك ويليام البالغ من العمر 55 عامًا في الحلقة الأخيرة من سلسلته الوثائقية "The Last Ride".

وظهر أندرتيكر في WWF لأول مرة عام 1990م، وظل يحقق بطولات كثيرة على مدار السنوات الماضية، لكنه قال مؤخرا :"لم يتبق لي شيء لأتغلب عليه أو أنجزه... لقد ساعدني هذا الفيلم الوثائقي على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي".

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وأضاف،"يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل. أنا أخيراً في مكان يمكنني فيه قبول ذلك."

وفي فبراير 2020، استمتع عشاق المصارعة الحرة في السعودية بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة مع حضور نخبة النجوم في عالم دبليو دبليو إي وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد.

وكان الآلاف من المتفرجين قد حضروا من مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية لمشاهدة بأول عرض في عالم المصارعة الحرة "دبليو دبليو إي" لعام 2020 في المملكة العربية السعودية. وقد دخل هذا العرض التاريخ، مع مشاركة المصارعتين ناعومي وبايلي في أول نزال على لقب السيدات في بطولات "دبليو دبليو إي" في المملكة ، حيث تمكنت بايلي من الخروج بانتصار منحها اللقب في هذه الأمسية.