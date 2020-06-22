تشاتشيتش يعود للقاهرة الخميس استعدادًا لقيادة تدريبات بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش والجهاز المعاون له سيعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل ليقود التدريبات مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا لعودة الدوري الممتاز المقرر له من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم 27 يوليو الجاري.
أوضح سعيد أن الجهاز الفني كان مخططا له العودة إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة النادي ولكن بعد قرار استئناف النشاط مؤخرا تم تعديل موعد عودة الجهاز الفني بالكامل ليصبح الخميس المقبل.
شدد المدير الرياضي على أن الجهاز الفني سيخضع جميع أفراده لمسحات الكشف المبكر عن فيروس كورونا والسير في نفس الإجراءات التي خضع لها جميع العاملين بالنادي استعدادا لاستئناف التدريبات.
ويدرس مسئولو نادى بيراميدز عدم تجديد تعاقد الكرواتى تشاتشيتش عقب انتهاء الموسم الحالى وكذلك جهازه المعاون الأجنبى فور انتهاء الموسم الجارى، ويضم الجهاز المعاون لأنتى تشاتشيتش كلاً من، المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا، مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش، مدرب: محمود فتح الله ، مدرب مساعد: عمرو مختار ، مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا، محلل الأداء يوزو تاديتش.
ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية قبل قيادة بيراميدز مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب، واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وسبق للمدير الفني لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.
ورغم تلك السيرة الذاتية إلا أن الاتجاه الأقوى داخل إدارة بيراميدز حاليًا هو إنهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش والاكتفاء بما قدمه مع الفريق، وذلك نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه المدرب وجهازه المعاون ويكبد خزينة النادى أموالاً باهظة، بخلاف شكوى العديد من اللاعبين من ضعف التدريبات وعدم وضع برنامج قوى يساعدهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية والفنية أو تطويرها، حيث قال البعض منهم "ما فيش عرق بينزل فى التمرين" كما تجد الإدارة أن المدير الفنى "متوسط" من الناحية الفنية ولم يساهم فى تطوير الفريق.
وتتجه نية مسئولو نادى بيراميدز للتعاقد مع مدير فنى وطنى، حيث تم رصد العديد من المدربين لدراسة سيرتهم الذاتية وتحديد أفضلهم للدخول فى مفاوضات رسمية معه حول إمكانية قيادة بيراميدز فى الفترة المقبلة، ويأتى فى مقدمة هؤلاء المدربين إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة.
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