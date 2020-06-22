شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يعود للقاهرة الخميس استعدادًا لقيادة تدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش والجهاز المعاون له سيعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل ليقود التدريبات مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا لعودة الدوري الممتاز المقرر له من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم 27 يوليو الجاري.

أوضح سعيد أن الجهاز الفني كان مخططا له العودة إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة النادي ولكن بعد قرار استئناف النشاط مؤخرا تم تعديل موعد عودة الجهاز الفني بالكامل ليصبح الخميس المقبل.

شدد المدير الرياضي على أن الجهاز الفني سيخضع جميع أفراده لمسحات الكشف المبكر عن فيروس كورونا والسير في نفس الإجراءات التي خضع لها جميع العاملين بالنادي استعدادا لاستئناف التدريبات.

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