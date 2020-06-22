شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: رمضان صبحى لن يتأثر بصفقة طاهر.. ولا توجد أزمة فى تجديد الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إنه لا توجد أزمة فى تجديد إعارة اللاعب من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، خاصة وأن مسئولو القلعة الحمراء متمسكون باستمراره ، وهناك مساعى لشرائه بشكل نهائى من ناديه الإنجليزى، موضحًا أن صفقة ضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، ليس لها علاقة ببقاء أو رحيل رمضان صبحى، مشددًا على أن طاهر لاعب مميز وسيفيد المارد الأحمر بشكل كبير.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لا توجد أزمة بشأن تمديد عقد إعارة رمضان صبحي، مع النادي الأهلي ومسئولو الأهلي، فضلوا الانتظار لحين معرفة موعد بداية ونهاية الدوري، للتفاوض مع ناديه الإنجليزي، بشأن استمراره مع الفريق الأحمر".

وأضاف: "الأهلي قرر عودة أكرم توفيق، لصفوف في الموسم المقبل، وهذا أمر طبيعي، خاصة أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر وفى ذات الوقت الأهلي لم يحسم حتى الآن أمر عودة الثلاثي باسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسرريان لصفوفه، في نهاية الموسم الجاري ".

وأوضح شوقى : "محمد محمود، أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات مع الأهلي بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة"، مضيفا :"الحديث عن إعارة محمد محمود، كلام فارغ".