شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي كريم: أخطأت بالرحيل عن الدوري المصري ولو رجع بيا الزمن سأنتقل للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مصطفى كريم، نجم الكرة العراقية، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة معه وإنه كان قريبًا من القلعة الحمراء عندما كان لاعبا بنادى الإسماعيلى والذى شهد فترة تألقه بالدورى المصرى .
وأضاف نجم الكرة العراقية السابق في تصريحات تليفزيونية : "كنت قريبا من الأهلي ولكنني فضلت الإنتقال والإحتراف في الدوري الإماراتي وكان قرارًا خاطئًا" ، مشددا : "كان قراري خاطئ ولو رجع بي الزمن سأنتقل إلى النادي الأهلي بدون تفكير فهو نادي صاحب بطولات وكان يضم لاعبين كبار أمثلة سيد معوض ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة".
وقال مصطفي كريم في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : انصح علاء مهاوي لاعب منتخب العراق بالاحتراف في الدوري المصري مؤكدا انه اذا تلقي عرض من الأهلي المصري فعليه التوقيع فورا.
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