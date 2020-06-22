كرة يد.. الزمالك يعلن تجديد عقد الدرع لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تجديد عقد يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بالفريق الأبيض والمنتخب الوطني.
وقال رئيس الزمالك أن اللاعب وقع على عقود تجديده في منزله لمده موسمين ليقطع الطريق على كل الشائعات التي ترددت عن رحيله عن صفوف الفريق الابيض.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "بقالنا في صراع مع الأهلي لمدة 10 أو 15 يوم والتجديد معه ضربة ساحقة".
وكان الزمالك قد تعاقد مع الدرع منذ موسمين وحصد مع الفريق لقب الدوري مرة و بطولة افريقيا للاندية البطلة مرة والسوبر الافريقي مرة بالإضافة إلى احتلال المركز الخامس بمونديال الأندية لكرة اليد.
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