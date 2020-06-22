ملف الأحد.. ليفربول يفرط في التتويج المبكر.. ورسالة غامضة من عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 21 يونيو 2020.
الأهلي يعلن موعد وتفاصيل العودة للتدريبات استعداداً للدوري
نادر شوقي يرد.. هل يتغير قرار رمضان في حال تعاقد الأهلي مع طاهر؟
شوقي: الأهلي لم يعرض محمد محمود للإعارة
هاني سعيد يكشف حقيقة رحيل مدرب بيراميدز
مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: الزمالك يرفض تحديد موعد المسحة الطبية
بدون صلاح.. ليفربول يفرط في التتويج المبكر بالبريميرليج بالتعادل أمام إيفرتون
بيراميدز: سلبية المسحة الأولى لجميع اللاعبين.. وكشف جديد يوم الأربعاء
اتحاد الكرة لمصراوي: الدولة تتحمل تكلفة مسحات الكشف عن كورونا
راتب خيالي.. الزمالك يوقع مع المثلوثي
"لا نعلم شيئًا".. الوداد ينفي مفاوضاته مع باسم مرسي
رسميا.. شوبير يرد على مرتضى منصور بشكوى للنائب العام (مستند)
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