الجونة عن موقفه من الدوري: "عاوزين نلعب كورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادر شوقي الرئيس التنفيذي لشركة Eleven 11، المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن ناديه يرغب في إعادة النشاط الكروي في مصر من جديد، على الرغم من التوقيع على بند إلغاء الموسم الحالي (2019 - 2020).

وأوضح شوقي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"نريد أن الدوري يعود لأننا (عاوزين نلعب كورة)".

وتابع :"النادي حاليًا يعاني من أزمات مادية بسبب إيقاف بطولة الدوري في التوقيت الحالي".

وحول ملف تدعيمات الفريق قبل موسم الانتقالات الصيفي، رد شوقي قائلاً :"حاليًا لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب، لكن نبدأ في تحديد احتياجات الفريق قبل الموسم الجديد".

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وعن رغبة الجونة في التعاقد مع لاعب الترجي إيهاب المباركي، قال :"لم يحدث مفاوضات بيننا وبين إيهاب المباركي، القدرة المالية لدى الجونة حاليًا لا تسمح في إبرام أي صفقة مثل هذه".

وأنهى :"الفترة المقبلة من الصعب أن نقوم بصفقات بملايين، لكن أمامنا أكثر من طريقة هو التعاقد مع لاعبين بشكل مجاني، أو التعاقد مع لاعبين من خلال صفقات تبادلية، والطريقة الأخرى هو التعاقد مع لاعبين بمبالغ بسيطة".

ويحتل الجونة قبل توقف مسابقة دوري we المصري المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أعلن في وقت سابق عن استئناف الدوري بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).