نادر شوقي يرد.. هل يتغير قرار رمضان في حال تعاقد الأهلي مع طاهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم فريق النادي الأهلي، والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، أن موقف موكله لم يتغير بشأن النادي الأهلي في حال التعاقد مع لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر.

شوقي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"تعاقد الأهلي مع لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر سيكون بالطبع إضافة".

وتابع :"موقف رمضان صبحي لم يتغير بشأن تواجده مع الأهلي إذا أراد النادي الأحمر التعاقد مع طاهر، لكن في النهاية مستقبل رمضان غير واضح".

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وأكمل :"نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ينتظر مصير الدوري من أجل تحديد مستقبل رمضان صبحي، فالنادي الإنجليزي ليس لديه أي مشكلة حول تمديد إعارة رمضان حتى نهاية الموسم".

وبسؤاله عن دخول موكله أحمد ياسر ريان لاعب الجونة الحالي والمعار من الأهلي، في صفقة طاهر محمد طاهر، أجاب شوقي :"أحمد ياسر ريان لاعب قائم بذاته، واللاعب يريد أن يشارك بصورة مستمرة".

وكان الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي منذ سوق الانتقالات الشتوية من موسم (2018 - 2019)، قبل أن يمتد الإعارة مطلع الموسم الحالي.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط الأهلي بالتعاقد مع لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر بحسب تأكيدات مدير لجنة التعاقدات أمير توفيق حول رغبة النادي في انتداب صاحب الـ23 عامًا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.