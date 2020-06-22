محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق بأنه حين كان في صفوف الناشئين في الأهلي فضّل سوشو الفرنسي على فالنسيا الإسباني، وأوضح أنه لعب في الزمالك خارج فترات القيد تحت بند المهمة القومية.
وقال فرج في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "اتخذت قرار خاطئ في حياتي عندما لعبت بطولة ودية وتألقت فيها وحينها فضّلت اللعب في سوشو الفرنسي على حساب فالنسيا الإسباني لأني اعتقدت أن اللعب في النادي الأصغر فرصة أفضل من أجل اللعب بانتظام."
وتابع: "لعبت بشكل جيد لكن أتت ظروف التجنيد وعدت للأهلي على سبيل الإعارة 6 أشهر على أمل تسوية الأمر لكن بعد ذلك لم يكن هناك حل سوى العودة لمصر."
وأضاف: "عندما عدت إلى الأهلي رفضت أن ألعب في مركز المدافع الأيسر مع الأهلي وحدث خلاف مع مانويل جوزيه في هذا الأمر، لكن بعد ذلك عندما لعبت في الإسماعيلي إلتقي بي وقال رفضت أن تلعب مدافع أيسر في الأهلي والآن أنت في المنتخب بعد لعبك في هذا المركز."
وتحدث عن الانضمام للزمالك، قائلًا: "عندما انضم أحمد حسن للجهاز الفني بمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب، لم يكن مسموح بالاستبدال في مصر، لكن الزمالك استطاع أن يستخدم بند المهمة القومية كونه كان لاعب في الفريق وحصلت على استغناء من ليرس وانضممت للزمالك."
كانت هذه تفاصيل خبر فرج: فضّلت سوشو على فالنسيا.. والزمالك قيدني ببند "المهمة القومية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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