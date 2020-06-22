شوقي: الأهلي لم يعرض محمد محمود للإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلي، أن النادي الأحمر لم يعرض لاعبه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف شوقي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"ليس صحيح أن محمد محمود سيرحل عن الأهلي على سبيل الإعارة".
وحول موقف اللاعب في المشاركة في التدريبات، أوضح :"محمود أصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد".
وكان محمد محمود انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير عام 2019 قادمًا من صفوف وادي دجلة، قبل أن يتعرض اللاعب بقطع في الرباط الصليبي مرتين.
وعن موقف عودة لاعب الجونة والمعار من صفوف الأهلي أكرم توفيق، ذكر نادر شوقي أن اللاعب بنسبة 100% سيعود للقلعة الحمراء قبل بداية الموسم الجديد.
وأنهى :"بالنظر إلى الأرقام سنجد أن أكرم توفيق أفضل لاعب ديفيندر في مصر حاليًا".
جدير بالذكر أن أكرم توفيق رحل إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة منذ الموسم الماضي قبل أن يقرر النادي الساحلي تجديد الإعارة خلال مطلع الموسم الحالي وهو ما وافق عليه النادي الأهلي.
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