هاني سعيد يكشف حقيقة رحيل مدرب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أنه بعد ظهور سلبية العينات التي اجريت للاعبي الفريق للكشف عن كورونا، سيقرر النادي تحديد موعد العودة للتدريبات.
وقال سعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" من الممكن أن يبدأ اللاعبين لاستئاف التدريبات بعد ظهور النتيجة الرسمية للعينة الأولى، وسيكون المران عبارة عن مجموعات".
وأضاف، أن بيراميدز وضع خطة شاملة لعودة لاعبيه للتدريبات، حيث يلتزم كل لاعب بخوض المران والمغادرة على الفور دون دخول اي شخص لغرف خلع الملابس، مع تعقيم الملعب قبل وبعد المران.
وأوضح، أن مدة الشهر ليست كافية للاستعداد لعودة الدوري، والفرق تحتاج لفترة ما بين شهر ونصف لشهرين.
وأتم:" عودة اللاعبون والمدير الفني خلال يومين او ثلاثة، والحديث عن رحيل مدرب الفريق شائعات".
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