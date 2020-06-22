خاص.. هل يعوض طارق السيد الشيشيني في جهاز الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

صرح طارق السيد نجم نادي الزمالك الأسبق، حول موقفه من تولي منصب المدرب العام خلفًا لسامي الشيشيني والذي قدّم استقالته مؤخرًا بحسب تأكيدات من رئيس النادي مرتضى منصور.

وقال السيد في تصريحات عبر تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" اليوم الأحد :"لم يحدث أي مفاوضات بيني وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتولي منصب المدرب العام".

وكشف :"ما حدث أن هناك مكالمة جمعتني برئيس الزمالك أمس السبت لتوضيح وجهات النظر، لكن لم يتم العرض عليّ تولي هذا المنصب".

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وأنهى :"إذا حدث ذلك سيكون من خلال النادي الذي سيعلن عن المدرب الذي سينضم للجهاز الفني بقيادة الفرنسي بارتريس كارتيرون".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توصل لاتفاق في الفترة الأخيرة للحفاظ على الجهاز الفني بعد تجديد عقد الفرنسي كارتيرون لمدة عام جديد.

جدير بالذكر أن الشيشني بدأ منصبه مع كارتيرون والذي قاد الزمالك في منتصف الموسم الجاري بدلاً من الصربي ميتشو بعدما أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.