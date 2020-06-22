الطلائع: ماذا لو أصيب لاعب بكورونا بعد إجراء المسحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

استفسر أحمد المهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي عما يمكن أن يحدث إذا تعرض لاعب للإصابة بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة، ثم خاض تدريبات الفريق مع باقي الزملاء.

وقال المهدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "زيادة الإصابات في الوقت الحالي صنعت حالة من التوتر والقلق لدى اللاعبين، كما أن الغياب لفترة طويلة وصلت 4 أشهر أدت إلى تراجع بدني كبير بالرغم من التدريبات التي يخوضها اللاعبين في المنزل."

وتابع: "اليوم خضعنا للمسحات، وكل لاعب عاد إلى منزله، كيف يمكن أن أضمن بأن اللاعب عندما عاد إلى منزله ظل معافى دون أن يتعرض للعدوى."

وأضاف: "إذا تعرض لاعب للإصابة بعد المسحة ثم خاض التدريبات لا يمكن أن نضمن سلامة أحد في هذه الحالة."

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وواصل: "نحن مع عودة النشاط، وأنها تؤثر على الحالة النفسية والمعنوية للمواطنين، لكن يجب أن نعلم أن هناك كأس العالم العسكرية أيضا هذا العام وسيكون هناك توقف من أجلها."

واستطرد: "المشكلة لن تكون في إصابة اللاعب، فهذا يمكن أن نعزله ونرعاه بشكل جيد، لكن المشكلة أن يصاب لاعب ويخوض التدريبات عدة أيام دون أن نعلم."

وأردف: "كما أن اللاعب المصري لم يعتد على المباريات المضغوطة وخوض مباراة كل 3 أيام، الكل يعلم كيف عانى الأهلي والزمالك من وراء خوض المباريات بشكل مضغوط لفترة بسبب المشاركات الإفريقية."

واختتم قائلًا: "وبالرغم من كل التحفظات واجبنا ودورنا أن نساند القادة من أجل انجاح كافة القرارات لكن بحاجة إلى الاجراءات التي تساعد على نجاح هذا القرار."