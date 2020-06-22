بيراميدز ينفي وجود عروض لأحمد الشناوي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق يريد سرعة العودة للتدريبات استعدادا استئناف لعودة الدوري أو الكنفدرالية الافريقية، نافيا وجود أي عروض لأحمد الشناوي حارس مرمي الفريق.
وقال سعيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :" أنه كان يتمنى أن يكون هناك مرونة من الاتحاد بشأن مد الفترة الزمنية استعدادا لعودة
وتابع أنه فتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين الاجانب ولكن ينتظر عودة الدوري أو معرفة مصير المسابقة لكي يتم حسم الامور الاخيرة والاعلان عنها.
وأتم أن لا يوجد أي عروض رسمية لرحيل أحمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة.
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