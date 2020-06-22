بيراميدز يكشف حقيقة رحيل مديره الفني تشاتشيتش

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حقيقة رحيل المدير الفني الحالي للفريق أنتي تشاتشيتش، عن منصبه ، وتعين مدير فني محلي. وقالسعيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق مستمر مع بيراميدز، ولا صحة لما تردد عن فكرة رحيله". ولا صحة لما تردد عن فكرة رحيله". مشيرا إلى إن بيراميدز فعل كل شئ من أجل استئناف الدوري والعودة للتدريبات، موضحًا أن النادي بدأ في تعقيم غرف خلع الملابس وأدوات التدريب.

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