تحدث محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية التي خضعت لفحوصات كورونا اليوم، مشيرًا إلى أن هناك أندية خضعوا الفحوصات.
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وأكد سلطان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نتائج الخمسة أندية غدًا، ومن المقرر أن يخضع 5 أندية أخى
وأضاف: "سنقوم بفحص أندية الدرجة الثانية بعدما ننهي فحص جميع فرق الدوري المصري الممتاز".
وأتم: "كل نادي يبلغنا بجاهزيته للفحص نقوم بتحديد له يوم، وبالنسبة للزمالك لم يبلغنا حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة : الزمالك لم يبلغنا بموعد عمل المسحات للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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