اتحاد الكرة : الزمالك لم يبلغنا بموعد عمل المسحات للاعبين

تحدث محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية التي خضعت لفحوصات كورونا اليوم، مشيرًا إلى أن هناك أندية خضعوا الفحوصات.



وأكد سلطان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نتائج الخمسة أندية غدًا، ومن المقرر أن يخضع 5 أندية أخى



وأضاف: "سنقوم بفحص أندية الدرجة الثانية بعدما ننهي فحص جميع فرق الدوري المصري الممتاز".



وأتم: "كل نادي يبلغنا بجاهزيته للفحص نقوم بتحديد له يوم، وبالنسبة للزمالك لم يبلغنا حتى الآن".