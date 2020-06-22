لاعبو إنبي يرفضون استئناف التدريبات قبل تسوية مستحقاتهم المادية

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي سيخضعون إلى المسحة الطبية لاستئناف التدريبات غدًا الإثنين.
"النهار": "لاعبو إنبي اتفقوا على الحديث مع مدير الكرة الكابتن عبد الناصر محمد خلال إجراء المسحة لإبلاغهبعد مشاركتهم في التدريبات المحدد لها يوم السبت المقبل قبل تسوية أزمة المستحقات المالية".
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة
وتابع: "لاعبو إنبي هتستغل عودة الدوري المحتملة وعدم الغاء الموسم في المطالبة بالحصول علي باقي مستحقاتهم المالية كاملة، بالإضافة إلى طلبهم الحصول على الإقرار الذي وقعوا عليه منذ أيام بخصم 30% من مستحقاتهم المالية".
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