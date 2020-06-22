عمر ربيع ياسين : الزمالك يرسل العقود للمثلوثي.. واللاعب يماطل لهذا السبب

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك أرسلوا نسخة من العقود للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي من أجل التوقيع عليها بعد الاتفاق علي كافة التفاصيلمن حيث المدة أو القيمة المالية.
التوقيع مع الزمالك رغم انتهاء عقده مع الفريق التونسي، وأحقيته في التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اللاعب يماطل في
وأوضح: " اللاعب ينتظر عرضًا من أحد الأندية التركية وفي حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله للفارس الأبيض".
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