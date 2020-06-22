مرتضى منصور : لاعبو الزمالك لن يقوموا بعمل مسحة كورونا

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي فريق الكرة بالنادي لن يقوموا بالخضوع لمسحة كورونا. وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن يقوم أي لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم". بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم". وواصل:" لن أعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري".

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