سيد عبد الحفيظ : ننفذ الإجراءات الاحترازية بدقة.. وعلاقة عاشور بالفريق انتهت

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتي إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي ،خاصة وان النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة.

موضحا أن الجانب الإداري والتعامل بين الافراد سواء بالنسبة للموظفين

أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.

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أما على الصعيد الفني، قال عبد الحفيظ أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة، وسوف

يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.

أتم عبدالحفيظ : " بالنسبة لحسام عاشور فقد أدي دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الأدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي. وتمني له التوفيق في خطوته القادمة".