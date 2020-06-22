محمد صلاح : لم يتواصل معي مسؤول لخلافة الشيشيني

كشف محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، حقيقة تلقيه عرض من جانب القلعة البيضاء، من أجل تولي منصب المدرب العام للفريق الكروي الأول.

وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع

الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم أتلقي أى اتصالات من جانب مسؤولي الزمالك لخلافة سامي الشيشيني فى منصب المدرب العام، ولم يتواصل معي أى مسؤول داخل القلعة البيضاء".

وأضاف: "لا أعرف سبب رحيل سامي الشيشيني عن جهاز كارتيرون فى الزمالك، وإذا تحدث معي مسؤولي الأبيض على تولي منصب المدرب العام سأوافق لأنني لا أستطيع أرفض خدمة النادي".