إبراهيم سعيد : الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية

أكد إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، أفضل لاعب كرة قدم على مدار التاريخ فى مصر.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية وأفضل من ارتديرقم 10 فى التاريخ داخل مصر، مع احترامي لجميع اللاعبين".
وأضاف: "كنت أحب مشاهدة لعب محمود الخطيب كان له طابع خاص داخل الملعب لما يقدمه من مهارات فنية رائعة".
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