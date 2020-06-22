هاني سعيد يوضح الإجراءات الاحترازية داخل بيراميدزقبل عودة الدوري

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن البرنامج الصحي والإجراءات الإحترازية التي يتخذها النادي للحفاظ علي سلامة اللاعبين وصحتهم داخل النادي، قبل عودة التدريبات.
قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز إن الفريق سيجري المسحة الثانية خلال أيام موضحا أنالفريق من الممكن أن يتدرب على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي ظهرت سلبيتها أو من الممكن الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة، معبرا عن سعادته البالغة بسلبية المسحة الأولى للاعبين ويتمنى أن يستمر الوضع في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتبعها النادي مع جميع أفراد فريقه.
وشدد المدير الرياضي على أن اللاعبين لن بستخدموا غرف الملابس خلال فترة التدريبات مع إجراء مسحات حرارية يومية وتعقيم مستمر للملابس والكرات وكل ما يستخدمه اللاعبون خلال فترة التدريبات، مع تقليل الحركة والتلامس حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة.
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