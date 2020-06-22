نادي إيفرتون والمعروف بألوانه الزرقاء، والملقب بين جمهوره بـ”التوفيز”، يُعد واحداً من أكثر الأندية نجاحاً وتتويجاً بالبطولات، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات ايفرتون الانجليزي.

يرجع تأسيس نادي إيفرتون الى عام 1878، ويتخذ من مدينة ليفربول، في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا مقراً له، ويستضيف الفريق كل مبارياته الرسمية على ملعب جوديسون بارك، والذي يتسع لحضور 39,221 متفرج.

حقق ايفرتون أول لقب محلي عام 1891 عندما تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة فى تاريخه، أما اللقب الأوروبي الوحيد الذي تُوج به الفريق فيرجع الى عام 1985 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية.

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ويعتبر نادي إيفرتون الغريم التاريخي لنادي ليفربول، حيث يجمع بينهما مباراة ديربي شهيرة تعرف بديربي الميرسيسايد، والذي يمثل ديربي بين أفضل فريقين في مدينة ليفربول.

إليكم سجل بطولات ايفرتون الانجليزي (محلياً)

كم مرة فاز ايفرتون بالدوري الانجليزي؟

فاز ايفرتون بالدوري الانجليزي 9 مرات مواسم: (1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87).

الوصيف 7 مرات مواسم: (1889–90, 1894–95, 1901–02, 1904–05, 1908–09, 1911–12, 1985–86).

كم مرة فاز ايفرتون بكأس الاتحاد الانجليزي؟

فاز ايفرتون بكأس الاتحاد الانجليزي 5 مرات أعوام: (1906، 1933، 1966، 1984، 1985).

الوصي ف 8 مرات مواسم: (1896–97, 2008–09, 1988–89, 1985–86, 1984–85, 1906–07, 1967–68, 1892–93).

درع الاتحاد الانجليزي

فاز ايفرتون بدرع الاتحاد الانجليزي 9 مرات أعوام: (1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995).

الوصيف مرتين عامي: (1933, 1966).

سجل بطولات ايفرتون الانجليزي (أوروبياً)

فاز ايفرتون بكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة عام: (1985).