عاجل | تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني

فجر المدير الفني زين الدين زيدان مفاجأة غير متوقعة في التشكيلة الرسمية التي أعلنها منذ قليل، والتي سيواجه بها فريق “ريال سوسيداد” في الملعب الصعب “انويتا”.

وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد مشاركة النجم الكولومبي “خاميس رودريجز” على حساب نجم الفريق “إيدين هازارد” في مركز صناعة الألعاب.

وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد تيبو كوروتوا، ولم يشهد خط الدفاع اي تغيير سوى في مركز الظهير الأيسر حيث سيشارك “مارسيلو” على حساب الفرنسي “فيرلاند ميندي”.

ووقع اختيار زيدان كالعادة على “سيرجيو راموس ورفائيل فاران” في قلب الدفاع، بينما جاء في مركز الظهير الايمن “داني كارفخال”.

وقرر زيدان الاعتماد على الأوروجوياني “فيدي فالفيردي” على حساب “لوكا مودريتش”، وسيزامل اللاعب الشاب كل من “كروس وكاسيميرو” في مركز خط الوسط.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ريال سوسيداد:

تيبو كورتوا

مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال

كروس – كاسيميرو – فالفيردي

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فينيسيوس– بنزيما – خاميس.

دكة البدلاء: ألتوبي – أريولا – براهيم دياز – أسينسيو – بايل – ماريانو – ميلياتو – هازارد – خافي هيرنانديز – فيرلاند ميندي – مودريتش – رودريجو.

تشكيلة ريال سوسيداد:

ريميرو

جوروزابيل – لورينتي – نورماند – مونريال

زوبيلديا – مورينو

بورتو – أوديجارد – أويارزبال

إيساك

دكة البدلاء: زوبياوري – انخيل مويا – دجوهارا – ايلوستوندو – يانوزاي – لوبيتي – لوبيز – مونوث – باشيكو – زوروتوزا – وليام خوسيه.

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