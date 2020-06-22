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بث مباشر يلا شوت ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

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يقدم لكم بث مباشر يلا شوت وريال سوسيداد في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 21-6-2020 بالجولة الـ 30.

تنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” عبر بث مباشر مع يِّلَأّ شُوٌتٌ نقلاً عن قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، ونشير إلى ان المباراة تنقل كذلك على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، على ملعب ريال سوسيداد “انويتا”، بمدينة “سان سيباستيان” الواقعة بإقليم الباسك.

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يسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل خطف مركز الصدارة من “” الذي وقع في فخ التعادل مع “إشبيلية” امس السبت. ويحتل “ريال مدريد” مركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر “برشلونة”، وبفارق 10 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

بينما يقبع “ريال سوسيداد” في المركز السادس، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن “أتلتيكو مدريد” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة .

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر “المكتوب” لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

واضغط هنا إذا توقف بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر يوتيوب


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