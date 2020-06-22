فيديو ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الانجليزي

نقدم لكم فيديو ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020، فى قمة الجولة الـ30 من مسابقة البريميرليج.

نُقلت مباراة “ليفربول وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1، على ملعب “جوديسون بارك” فى مدينة ليفربول.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وايفرتون ” انتهت بفوزًا كاسحًا للريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود ” يوم 4 ديسمبر 2019.

تشكيل الفريقين اليوم..

تشكيل اصحاب الملعب “إيفرتون“: في حراسة المرمى (جوردان بيكفورد)، وفى خط الدفاع (لوكاس دين – مايكل كين – ماسون هولجيت – شيماس كوليمان)، وفى خط الوسط (أليكس إيوبي – توم ديفز – أندريه جوميش – أنتوني جوردن)، ويقود خط الهجوم (دومينيك كالفيرت لوين – ريتشارليسون).

تشكيل الزوار “ليفربول”: في حراسة المرمى (أليسون بيكر)، وفى خط الدفاع (أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – جيمس ميلنر)، وفى خط الوسط (فابينيو – جوردان هيندرسون – نابي كايتا)، ويقود خط الهجوم (تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني).

وشهد تشكيل الريدز مفاجأة من العيار الثقيل بجلوس النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء بسبب عدم جاهزيته بينما غاب أندرو روبيرتسون بسبب الإصابة عن مباراة اليوم.

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نجا ليفربول من خسارة مُحققة أمام غريمه وجاره اللدود إيفرتون بعدما خيم التعادل السلبي على (ديربي ميرسيسايد)، وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال التسعين دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وظل ليفربول متربعاً على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذي يستضيف بيرنلي غدا الإثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة واحدة عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطتين فقط عن ارسنال صاحب المركز العاشر.

إليكم ملخص المباراة..

فرصة ايفرتون الخطيرة فى الدقيقة 80

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