ملخص مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي “صلاح يفلت من كاتيناتشو أنشيلوتي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ليفربول وايفرتون” في قمة مباريات اليوم الاحد 21-6-2020 ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019، وهو اللقاء الأول للفريقين من بعد جائحة فيروس كورونا التي أوقفت النشاط لأكثر من 3 أشهر.

نقلت مباراة “ليفربول وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك” بمدينة ليفربول.

وفشل ليفربول على مدار 90 دقيقة في تهديد مرمى الحارس الدولي الانجليزي “بيكفورد”، بسبب خطة اللعب الدفاعية التي اعتمدها المدير الفني الإيطالي لإيفرتون “كارلو أنشيلوتي” لأكثر من 70 دقيقة لعب، حتى تحرر في الدقائق الأخيرة من اللقاء وكاد يُسجل هدف الفوز في ثلاث مناسبات، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0/0 في نهاية المطاف.

وأفلت النجم المصري “محمد صلاح” من كاتيناتشو أنشيلوتي، حيث فضل المدير الفني لليفربول يورجن كلوب وضعه على دكة البدلاء خوفًا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

واعتمد ليفربول على الثلاثي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومينامينو في الخط الأمامي، وخلال الشوط الثاني سحب مينامينو وأشرك الدولي الانجليزي أوكسليد تشامبرلين.

وواجه كلوب العديد من المشاكل مع الإصابات في هذه المباراة، فقد أضطر لتغيير جيمس ميلنر في نهاية الشوط الأول والدفع بجو جوميز، وخلال الشوط الثاني أصيب جويل ماتيب ليستبدله بالكرواتي ديان لوفرين.

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“ليفربول” واصل تواجده على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 23 نقطة، وبفارق 29 نقطة عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”.

ويقبع “إيفرتون” في المركز الـ12 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 38 نقطة متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بـ11 نقطة واضحة.

ليفربول 0-0 ايفرتون

???? ملعب جوديسون بارك (ليفربول)

???? الدوري الإنجليزي – الجولة الـ 30

انتهت

ملخص مباراة ليفربول وايفرتون

أهلاً بكم في أول مباراة لفريق ليفربول بعد جائحة فيروس كورونا..

سيكون معكم في هذا الملخص “محمود ماهر” من مركز البث المباشر الخاص بميركاتو داي.

محمد صلاح لن يبدأ المباراة، لكنه جاهز للمشاركة من على دكة البدلاء.

???? تشكيلة ليفربول اليوم : أليسون بيكر – ألكسندر آرنولد – فان دايك – ماتيب – ميلنر – هندرسون – فابينيو – نابي كيتا – مينامينو – فيرمينو – ماني.

: أليسون بيكر – ألكسندر آرنولد – فان دايك – ماتيب – ميلنر – هندرسون – فابينيو – نابي كيتا – مينامينو – فيرمينو – ماني. ???? الدكة: هارفي إليوت – جو جوميز – ديان لوفرين – محمد صلاح – ديفوك أوريجي – أوكسليد تشامبرلين – أدريان – فينالدوم – ويليامز.

???? تشكيلة ايفرتون اليوم: بيكفورد لوكاس دين – مايكل كين – هولجيت – شيموس كوليمانأليكس أيوبي – توم ديفيز – أندري جوميش – أنتوني جوردون – ريتشارليسون – كالفيرت ليوين

بيكفورد لوكاس دين – مايكل كين – هولجيت – شيموس كوليمانأليكس أيوبي – توم ديفيز – أندري جوميش – أنتوني جوردون – ريتشارليسون – كالفيرت ليوين ???? الدكة: بيرنارد – لايتون بينز – بانينجيمي – جارد برانثوايت – مويز كين – مارتينا – سيجوردسون – ستيكلينبرج – فيرجينيا.

للأسف لأول مرة سنشاهد ديربي الميرسيسايد دون جمهور .. شيء غير عادي نمر به..كلمات قد تكون مُكررة، لكم عشاق الدوري الانجليزي لا يمكنهم تخيل دوريهم دون جمهور، لأن المدرجات دائمًا ممتلئة عكس دوريات أخرى كبرى!

المباراة تنطلق بعد خمس دقائق فقط من الآن..كونوا معنا

يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الانجليزي المخضرم “مايك دين”

مايك دين أدار مباراة واحدة لفريق ليفربول هذا الموسم كانت أمام إيفرتون وانتهت بنتيجة 2/5 لصالح ليفربول على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المصادفة أنه لم يقم بإدارة أي مباراة لإيفرتون سوى تلك المباراة!.

1″ صافرة بداية اللقاء..

10″ ضغط شرس من لاعبي ليفربول في منتصف ملعب ايفرتون بهدف منعهم من الخروج الصحيح بالكرة.. وحتى الآن ليفربول ناجح في تطبيق هذه الفكرة بسبب ضعف مهارات لاعبي ايفرتون وضعف تمريراتهم في الخروج بالكرة وتحضير الهجمة..

12″ ألكسندر آرنولد يمرر كرة من دون عنوان بعد حصوله على ركلة حرة غير مباشرة..ذهبت إلى ركلة مرمى.. يبدو التأثر على لاعبي الفريقين بسبب غياب الجمهور! بداية غير مبشرة للقاء خاصةً من جانب ايفرتون.

18″ أفضلية في التمرير من قدم لقدم بين لاعبي ليفربول، وانقضاض دائم من جويل ماتيب وفان دايك على لاعبي ايفرتون في خط الوسط..

19″ التركيز أكثر في لعب ليفربول على فابينو وآرنولد..

20″ ليفربول يحاول الاختراق من العمق دائمًا، ولا يمرر الكثير من العرضيات، وايفرتون يجيد في عملية غلق منطقة العمق بامتياز، عن طريق عودة لاعبي الوسط والهجوم للدفاع.

20″ ???? بطاقة صفراء للاعب إيفرتون ريتشارليسون

23″ دقيقة وقت مستقطع لاحتساء بعض الماء وللاستراحة قليلاً بسبب سوء المناخ.

38″ ألكسندر آرنولد غير موفق تمامًا اليوم في تمرير الكرات الحاسمة لزملائه…أضاع ركلة حرة غير مباشرة من جديد لكن على الرواق الأيسر .. ذهبت دون عنوان بعيدة عن ماني وفيرمينو وباقي زملائه المتقدمين لاداء الدور الهجومي.

40″ خمس دقائق لنهاية الشوط الأول.. وماني يحصل على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلة من مايكل كين.

41″ ???? بطاقة صفراء للاعب ايفرتون مايكل كين بعد تدخله القوي على ماني وعرقلته بطريقة خشنة أثناء انطلاق السنغالي بالكرة على حدود منطقة الجزاء.

41″ أووووووه…ألكسندر آرنولد يصوب الركلة الحرة المباشرة سهلة جدًا في يد الحارس بيكفورد!!

42″ ???? تغيير أول إضطراري لمدرب ليفربول يورجن كلوب بسبب اصابة جيمس ميلنر.. ليتم الدفع بجو جوميز.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

اللاعبون في طريقهم إلى أرض الملعب من جديد..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ ???? مينامينو يترك مكانه في تشكيلة ليفربول للاعب الانجليزي أوكسليد تشامبرلين..

50″ نسق المباراة تراجع تمامًا في بداية الشوط الثاني .. لا يوجد ما يقال ، عدد كبير من التمريرات المقطوعة.

55″ بدأنا نسمع صوت الجمهور الافتراضي .. غاب في الشوط الأول!

60″ ???? أول تغيير في المباراة لمدرب ايفرتون انشيلوتي ، سحب اللاعب الانجليزي اليافع “جوردون” ودفع بالنجم الايسلندي “سيجوردسون”.

61″ بطاقة صفراء لمدافع ايفرتون الفرنسي لوكاس دين.

65″ ???? ???? تغيير مزدوج لمدرب ليفربول كلوب ، فينالدوم وديفوك أوريجي يشاركان بدلاً من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو…

66″ ???????? ???? متى يشارك صلاح؟

71″ ???? إصابة لمدافع ليفربول جويل ماتيب .. ويتلقى العلاج على أرض الملعب

73″ ???? خروج ماتيب ومشاركة ديان لوفرين في قلب دفاع ليفربول

75″ إيفرتون يهديء اللعب..لاعبو الفريق الأزرق يعيدون الكرة بصفة مستمرة إلى الحارس بيكفورد الذي يسدد كرة طولية نحو ريتشارلسون على حدود منطقة جزاء ليفربول… هذه هي عقلية ايفرتون الآن!

76″ الأفكار الهجومية شبه معدومة من ايفرتون .. اسلوب ايطالي بحت من كارلو أنشيلوتي..

78″ العمل الهجومي لإيفرتون بدأ يظهر الآن..

79″ ???? ???? أووووووووووه…ايفرتون كاد يُباغت ليفربول بهدف قااااااتل!!! تصويبة من كالفيرت لايون يتصدى لها الحارس أليسون بيكر بأعجوبة، لترتد نحو لاعب الوسط “ديفيز” الذي صوب كرة ماكرة بيمناه ارتطمت في القائم الأيمن!! غريبة غريبة!!

82″ ???? ???? أووووووووووه…ريتشارليسون يمر ويراوغ ويخدع مدافعي ليفربول في الجهة اليسرى من منطقة جزاء الريدز، ويسدد من زاوية ضيقة بعد التلاعب بآرنولد بطريقة كوميدية، لكن أليسون يتصدى لتصويبة مواطنه البرازيلي ببراعة.

85″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم ليفربول ديفوك أوريجي.

88″ ???? تغيير رابع لمدرب ايفرتون انشيلوتي بنزول البرازيلي بيرنارد بدلاً من النيجيري أيوبي.

90″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

93″ ???? التغيير الخامس لفريق ايفرتون بنزول الايطالي مويز كين بدلاً من الانجليزي كالفيرت لايون.

94″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي..

سلام بقبضة اليد بين يورجن كلوب وانشيلوتي على خط التماس .. وانشيلوتي يلحق به للهمس في اذن كلوب ببعض الكلمات…كلوب يضحك!

ليفربول يبقى في المركز الأول برصيد 83 نقطة بفارق 23 نقطة واضحة عن مانشستر سيتي..

الأمل في المنافسة ضعيف بطبيعة الحال.. لكنه حسابيًا ليس بمستحيل..على الأقل الآن لن يحتفل ليفربول بلقب الدوري في ملعب مانشستر سيتي إذا حقق الفوز هناك.

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