عاجل | صلاح خارج تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ايفرتون

خرج النجم المصري محمد صلاح من تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ايفرتون، مساء اليوم الأحد 21-6-2020، حيث فضل المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” وضعه على دكة البدلاء بسبب إصابة طفيفة كان قد تعرض لها في التدريبات التحضيرية الأسبوع الماضي.

ودفع يورجن كلوب بالنجم الياباني “مينامينو” بدلاً من محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، ليصبح الضلع الثالث في خط هجوم الفريق المكون من فيرمينو وماني.

وعاد المدافع الكاميروني “جويل ماتيب” لمزاملة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في قلب دفاع ليفربول.

ويغيب كذلك عن متصدر الدوري الانجليزي، الظهير الأيسر الدولي الاسكتلندي “أندي روبرتسون” عن التشكيل الأساسي والاحتياطي بسبب الإصابة.

وسيعتمد يورجن كلوب في هذه المباراة على الدولي الانجليزي المخضرم “جيمس ميلنر” في دور الظهير الأيسر، بينما سيشارك ألكسندر آرنولد كظهير أيمن.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ايفرتون:

أليسون بيكر

ألكسندر آرنولد – فان دايك – ماتيب – ميلنر

هندرسون – فابينيو – نابي كيتا

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مينامينو – فيرمينو – ماني.

الدكة: هارفي إليوت – جو جوميز – ديان لوفرين – محمد صلاح – ديفوك أوريجي – أوكسليد تشامبرلين – أدريان – فينالدوم – ويليامز.

والتالي تشكيلة ايفرتون الأساسية:

بيكفورد

لوكاس دين – مايكل كين – هولجيت – شيموس كوليمان

أليكس أيوبي – توم ديفيز – أندري جوميش – أنتوني جوردون

ريتشارليسون – كالفيرت ليوين

الدكة: بيرنارد – لايتون بينز – بانينجيمي – جارد برانثوايت – مويز كين – مارتينا – سيجوردسون – ستيكلينبرج – فيرجينيا.

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