ريال مدريد ينجو من فخ سوسييداد وينتزع صدارة الليغا



انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة، عقب فوزه على ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الثلاثين من الدوري.



وسجل هدفي الملكي سيرجيو راموس (50 من ركلة جزاء) وكريم بنزيمة (70)، ثم قلص سوسيداد الفارق بتسجيل هدف عن طريق ميكيل مورينو (83).



ورفع الريال رصيده إلى 65 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من برشلونة بفارق المواجهات المباشرة، حيث التقى الريال وبرشلونة مرتين في الدوري هذا الموسم، تعادلا في الأولى سلبيا وفاز الريال في الثانية بهدفين نظيفين.



في المقابل توقف رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السابع لكنه يظل في صراع المنافسة على احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في الموسم المقبل.



وهذا هو الفوز التاسع عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ11 لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في خمس.

المصدر: وكالات

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