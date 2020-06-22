رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي إيفرتون بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما حقق نادي نيوكاسل فوزا كبيرا علي ارضه أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت جيمس بارك الدولي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم:

المركز الأول: ليفربول برصيد 83 نقطة.

المركز الثاني: مانشستر سيتي برصيد 60 نقطة.

المركز الثالث: ليستر سيتي برصيد 54 نقطة.

المركز الرابع: تشيلسي برصيد 51 نقطة.

المركز الخامس: مانشستر يونايتد برصيد 46 نقطة.

المركز السادس: ولفرهامبتون برصيد 46 نقطة.

المركز السابع: شيفيلد يونايتد برصيد 44 نقطة.

المركز الثامن: توتنهام برصيد 42 نقطة.

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المركز التاسع: كريستال بالاس برصيد 42 نقطة.

المركز العاشر: ارسنال برصيد 40 نقطة.

المركز الحادي عشر: بيرنلي برصيد 39 نقطة.

المركز الثاني عشر: إيفرتون برصيد 38 نقطة.

المركز الثالث عشر: نيوكاسل برصيد 38 نقطة.

المركز الرابع عشر: ساوثهامبتون برصيد 37 نقطة.

المركز الخامس عشر: برايتون برصيد 32 نقطة.

المركز السادس عشر:واتفورد برصيد برصيد 28 نقطة.

المركز السابع عشر: وست هام برصيد 27 نقطة.

المركز الثامن عشر: بورنموث برصيد 27 نقطة.

المركز التاسع عشر: أستون فيلا برصيد 26 نقطة.

المركز العشرون : نوريتش سيتي برصيد 21 نقطة.