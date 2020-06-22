رياضة | مدرب الأهلي السابق يكشف موقفه من تولي رئاسة قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي السابق يكشف موقفه من تولي رئاسة قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن حقيقة عرض مسؤولي القلعة الحمراء عليه تولي منصب مدير قطاع الناشئين .

وقال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك.

وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب".

وأوضح: "لو الأهلي عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".