رياضة | محمد يوسف: الأهلي نادى القرن وأؤيد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: الأهلي نادى القرن وأؤيد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد يوسف المدير الفني للنادى الأهلي السابق عن رأيه فى الأزمة المثارة خلال الفترة الماضية بعد مطالبة نادى الزمالك بلقب نادى القرن والذي حصل عليه المارد الأحمر عام 2000 .

وقال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى.

وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي نادي المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

وأضاف: "أما بالنسبة لعودة الدوري فيجب عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".