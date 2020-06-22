رياضة | عبد الحفيظ: علاقة عاشور بالأهلي انتهت.. ونهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: علاقة عاشور بالأهلي انتهت.. ونهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتى إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي، خاصة وان النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد على سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الافراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.

وعلى الصعيد الفني أشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات. الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.

وعن موقف حسام عاشور فقال إنه أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الأدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي، وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.