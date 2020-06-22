رياضة | هاني سعيد يكشف موعد وصول مدرب بيراميدز للقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد يكشف موعد وصول مدرب بيراميدز للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش والجهاز المعاون له سيعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل ليقود التدريبات مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا لعودة الدوري الممتاز المقرر له من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٧ يوليو الجاري.

أوضح سعيد أن الجهاز الفني كان مخططا له العودة إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة النادي ولكن بعد قرار استئناف النشاط مؤخرا تم تعديل موعد عودة الجهاز الفني بالكامل ليصبح الخميس المقبل.

شدد المدير الرياضي على أن الجهاز الفني سيخضع جميع أفراده لمسحات الكشف المبكر عن فيروس كورونا والسير في نفس الإجراءات التي خضع لها جميع العاملين بالنادي استعدادا لاستئناف التدريبات.