رياضة | مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويستهدف الأهلي التعاقد مع أسامة جلال نجم نادي دفاع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم.
وتواصل أحد مسئولي القلعة الحمراء مع أسامة جلال خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للفريق.
وينتظر أسامة جلال حاليا وصول عرض رسمي من المارد الأحمر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن رفض اللاعب العديد من العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.
وسيبدأ النادي الأهلي في التفاوض مع نادي إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مطالب النادي للتخلي عن أسامة جلال.