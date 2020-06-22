رياضة | مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف الأهلي التعاقد مع أسامة جلال نجم نادي دفاع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم.

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وتواصل أحد مسئولي القلعة الحمراء مع أسامة جلال خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للفريق.

وينتظر أسامة جلال حاليا وصول عرض رسمي من المارد الأحمر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن رفض اللاعب العديد من العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.

وسيبدأ النادي الأهلي في التفاوض مع نادي إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مطالب النادي للتخلي عن أسامة جلال.