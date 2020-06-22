رياضة | ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز الريال على ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز الريال على ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص ناد ريال مدريد فوزا مثيرا من نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنويتا مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع 30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل سيرجيو راموس الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضاعف كريم بنزيما النتيجة ، وقلص ميكيل مورينو النتيجة لوسيداد قبل النهاية بسبع دقائق.

وارتقى نادي ريال مدريد إلى الصدارة رافعا رصيده للنقطة 65 ليتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة صاحب نفس الرصيد.

ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز الريال على ريال سوسيداد

1- ريال مدريد 65 نقطة

2- برشلونة 65 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة

4- إشبيلية 52 نقطة

5- خيتافي 48 نقطة

6- ريال سوسيداد 47 نقطة

7- فياريال 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

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9-أتلتيك بيلباو 42 نقطة

10- غرناطة 42 نقطة

11- ليفانتي 38 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

13- أوساسونا 35 نقطة

14- ريال بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 33 نقطة

16- سيلتا فيجو 30

17- إيبار 29 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19_ ليجانيس 24 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة