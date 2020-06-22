رياضة | حسام حسن يقترب من الأهلي وسموحة يضع شروطه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام حسن يقترب من الأهلي وسموحة يضع شروطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استغل زيارة المهندس فرج عامر رئيس سموحة، له في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وطلب منه التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن المهندس فرج عامر اشترط الحصول علي 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن حسام حسن، بينما عرض "بيبو" 15 مليون جنيه فقط.

وأتم: "المهندس فرج عامر أبدي موافقة مبدئية مشترطًا الحصول علي خدمات ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلي سموحة نهائيًا، وضم 2 لاعبين آخرين من الذين سيستغني عنهم الأهلي نهاية الموسم".