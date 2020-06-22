رياضة | تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع المقاولون.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع المقاولون العرب على ضم طاهر محمد لمدة ٥ مواسم قادمة مقابل ١٨ مليون جنية بالإضافة إلى لاعبين من الأحمر على سبيل الإعارة.
ويتبقى حاليا توصل الناديين إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.