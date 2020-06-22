رياضة | فالنسيا يهزم أوساسونا بثنائية ويعزز آماله الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يهزم أوساسونا بثنائية ويعزز آماله الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي فالنسيا من الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني.

وسجل هدفي بلنسية جونزالو جويديس ورودريغو في الدقيقتين 12 و35.

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ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس، الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يلعب صاحبه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا الفوز هو الثاني عشر لفالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشر لأوساسونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.