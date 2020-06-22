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رياضة | الأهلي يكشف حقيقة العرض الصيني لضم نجم الفريق

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة العرض الصيني لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشف مصدر مسؤول فى نادى الأهلى، حقيقة وصول أي عروض من الدورى الصينى للظفر بخدمات نجم الفريق.

 

وأكد المصدر" أن لا توجد أى عروض رسمية، لضم النيجيري جونيور أجايي، من الدوري الصيني فى فترة انتقالات الصيفية المقبلة".

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وأكمل: " أن أجايى غير متاح للبيع ويعتبر من العناصر الأساسية في التشكيل التى يعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى بنادي الأهلي".

 

وترغب العديد من الأندية للظفر بخدمات النيجيرى جونيور أجايى، لتعزيز صفوف فريقها، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل.

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